« Zaineb n’aime pas la neige » de Kaouther Ben Hania : Gros plan sur l’adolescence et l’exil

Le film tunisien « Zaineb n’aime pas la neige » de Kaouther Ben Hania sera projeté le 15 juin au Cinémadart dans le cadre du programme Psychanalyse et cinéma.

« Zaineb n’aime pas la neige » est le deuxième long-métrage documentaire de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, sorti en 2016 et auréolé du Tanit d’or des Journées cinématographiques de Carthage (JCC). Le film suit une adolescente tunisienne qui émigre avec sa mère au Québec après la mort accidentelle de son père, mais l’intégration ne se fait pas facilement surtout à un âge aussi délicat.

Le Cinémadart propose au public de découvrir ou de redécouvrir ce film dans le cadre de la clôture de la saison « Psychanalyse et cinéma » et de prendre part à un débat autour du thème « Adolescence et exil : Une double transition ».

L’événement aura lieu le jeudi 15 juin à partir de 18h30.

F.B