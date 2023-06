Palais Ennejma Ezzahra : Retour de l’événement « Musiciens de Tunisie »

Le Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd accueillera du 20 au 23 juin une nouvelle édition de l’événement « Musiciens de Tunisie ». Le programme vient d’être annoncé.

Le Centre des Musiques arabes et méditerranéennes (Ennejma Ezzahra) invite le public à un nouveau rendez-vous du festival « Musiciens de Tunisie », qui comme chaque année, met en avant des chanteurs et musiciens tunisiens de différentes générations et de différents univers musicaux.

Le programme de cette nouvelle édition vient d’être dévoilé. L’ouverture est prévue pour le 20 juin avec « La magie de l’Opéra » de Maram Bouhbal, suivie le lendemain 21 juin par « Saxo chantant » de Riadh Sghaier, et le 22 juin par un spectacle musical de Seif Bnaya. La clôture sera assurée par Alia Sallami qui présentera « South moods » le 23 juin.

F.B