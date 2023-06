Maison de Tunisie à Paris : Une vingtaine de films en compétition au Festival Mon Premier Film

La 3e édition du Festival Mon premier Film a démarré hier, dimanche 11 juin, à la Maison de Tunisie à Paris. 19 films dont 5 tunisiens sont en compétition officielle.

Organisé par le ministère des Affaires cultuelles, le Palais Abdelliya et la Maison de Tunisie à Paris avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie, Le Festival Mon Premier Film est de retour dans une troisième édition qui réunit des cinéastes des quatre coins du monde.

19 films sont cette année en compétition officielle provenant de France, du Bangladesh, de Palestine, d’Egypte, d’Algérie, d’Irak, de Malaisie et évidemment de Tunisie qui sera représentée à travers 5 films : « La lista » de Chahine Nahdi, « Touristes hors saison » de Maher Hasnaoui, « Do untell I see you » de Koussay Amri, « La tête levée » de Hosni Maati et « Falso » d’Amine Ghazouani.

F.B