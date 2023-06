Réunions à mi-parcours de l’African Accreditation Cooperation à Tunis

Des experts en accréditation participent aux réunions à mi-parcours de l’African Accreditation Cooperation (Afrac), qui s’est officiellement ouvert lundi 12 juin 2023, à Tunis.

Ces réunions, organisées par le Conseil national d’accréditation sous la tutelle du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, rassemblent 40 représentants d’organismes d’accréditation africains. Elles visent à renforcer la coordination entre les agences.

L’Afrac assure la coordination entre les organismes d’accréditation (nationaux et multi-économiques) et les points focaux nationaux d’accréditation (NAFP), ainsi que les coopérations sous-régionales d’accréditation et de parties prenantes dont l’objectif est de fournir un soutien d’accréditation internationalement reconnu et accepté à l’industrie et contribuer à la protection de la santé et de la sécurité du public et à la protection de l’environnement, facilitant ainsi les échanges et contribuant à l’amélioration de la compétitivité de l’Afrique sur le marché mondial.