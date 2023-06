« A moitié d’âme » représente le cinéma tunisien au Festival international du Film et du Sahara au Maroc

Le film tunisien « A moitié d’âme » de Marwen Trabelsi vient d’être sélectionné au Festival international du Film et du Sahara d’Assa au Maroc.

La 11e édition du Festival du Film et du Sahara d’Assa démarre aujourd’hui, vendredi 16 juin, et se pousuivra jusqu’au 19 juin à la province d’Assa-Zag sous le thème « Cinéma et mémoire historique ».

Le cinéma tunisien sera cette année représenté par le court-métrage « A moitié d’âme » de Marwen Trabelsi qui fera partie de la compétition officielle. Le film arrive à sa 39e sélection internationale, il a jusque-là remporté 8 prix.

F.B