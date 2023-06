Elham Shahin à l’honneur au Festival du Film arabe de Djerba

Elham Shahin est en ce moment en Tunisie pour participer au Djerba Arab Film Festival (DAFF). La star égyptienne en a profité pour y faire une visite touristique de plusieurs villes tunisiennes.

La deuxième édition du Festival du Film arabe de Djerba se tient en ce moment et jusqu’au 24 juin. Plusieurs artistes participent à cette nouvelle édition dont la grande comédienne tunisienne Mona Noureddine qui a été choisie comme présidente d’honneur.

La star du cinéma arabe Elham Shahin est également au rendez-vous cette année notamment pour participer à un nombre de conférences et de débats. Le comité directeur a choisi de lui rendre hommage, et elle a profité de son séjour pour déambuler dans les quartiers et ruelles de l’île des rêves mais aussi pour aller à Sousse et Monastir. Elham Shahin a publié plusieurs photos de la Tunisie sur son compte Instagram, faisant à chaque fois l’éloge de ce pays hospitalier dont elle tombe sous le charme à chacune de ses visites.

F.B