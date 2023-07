Brut Afrique fait découvrir sept endroits paradisiaques en Tunisie

Le média Brut Afrique vient de dédier l’une de ses dernières vidéos à la beauté des paysages tunisiens à travers 7 destinations insolites.

Du nord au sud, la Tunisie regorge d’endroits paradisiaques et de paysages de rêve représentant un énorme potentiel touristique, dont certains demeurent peu connus.

Brut Afrique a dédié l’un de ses derniers reportages spécial découverte à la Tunisie et à sept endroits à découvrir pour s’évader et profiter d’un cadre magique. On y découvre l’île de Galite, les Canyons de Midès, la plage Hassi el Jerbi, la grotte d’Aïn Dhab, Jebel Chitana Cap Négro, le parc national d’El Feïja, les criques et les grottes d’El Haouaria.