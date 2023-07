Gabès : Les Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini prochainement de retour

Les Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini seront bientôt de retour à Gabès au sud de la Tunisie. La date de la prochaine édition a été annoncée.

La 18e édition des Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini aura lieu du 19 au 22 octobre 2023, c’est ce que vient d’annoncer le comité directeur du festival.

Le logo de cette édition a été choisi pour symboliser le sol de la terre à Chenini, le vert de l’oasis, la forme longitudinale symbolise la palme . Trois couleurs de base qui sont terreuses et oasiennes.

De plus en plus de festivals et d’événements culturels sont en train de voir le jour en dehors de la capitale dans le cadre de la décentralisation culturelle, Gabès accueille aussi depuis quelques années l’un des plus grands rendez-vous cinématographiques du pays, Gabès Cinéma Fen.

F.B