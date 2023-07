Météo-Tunisie : Hausse des températures ce week-end

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé dans un bulletin météo publié jeudi 13 juillet 2023, que de fortes chaleurs sont attendues pour le week-end du 15 et 16 juillet.

Si une légère baisse des températures est prévue pour ce vendredi, notamment dans les régions côtières du nord, celles-ci repartiront à la hausse à partir de samedi, dépassant les normales saisonnières 6 à 10°C, précise l’INM.

Variant entre 44 et 46°C dans le Grand-Tunis, les températures seront en hausse dans la plupart des régions, notamment à Beja, à Jendouba et à Siliana, mais aussi à Sousse et à Monastir, ajoute encore la même source, qui a appelé à la vigilance.

Y. N.