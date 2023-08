La championne tunisienne Ons Jabeur, tête de série N°5 a remporté, dans la soirée de ce mardi 15 août 2023, son match contre l’Ukrainienne Anhelina Kalinina (28e) dans le cadre du 2e tour du tournoi de Cincinnati,

Ons Jabeur classée 5e mondiale s’est imposée, non sans difficultés, face à Anhelina Kalinina (28e) en 3 sets (6-3, 6-7 et 7-5) au bout d’un match qui a duré plus de 2h30, se qualifiant ainsi pour le prochain tour.

Y. N.