Appel à candidature pour le Prix Zoubeida Béchir 2023

Le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (Credif) annonce l’appel à candidature au Prix national Zoubeida Béchir pour les meilleurs écrits féminins de l’année 2023.

Le prix des décerné aux catégories suivante:

– la création littéraire en langue arabe (5 000 dinars, DT);

– la création littéraire en langue latine ‘5 000 DT);

– la recherche scientifique en langue arabe 7 000 DT);

– la recherche scientifique en langue latine (7.000 DT);

– la recherche scientifique sur la femme et l’adoption de l’approche genre (10 000 DT);

– le meilleur scénario de court métrage (5.000 DT).

Les conditions de candidature :

– l’écrit doit être publié durant l’année en cours, en Tunisie ou à l’étranger en langue arabe ou latine et il doit faire preuve de créativité littéraire ou de recherche scientifique;

– les prix sont attribués pour les écrits individuels;

– une seule personne ne peut pas cumuler deux ou plusieurs des prix sus-indiqués.

– un prix n’est pas décerné à deux auteures à la fois.

Sont exclus du concours : les écrits scolaires destinés à l’enseignement et aux enfants, qui ont obtenu un prix en Tunisie ou à l’étranger et les écrits universitaires présentés pour l’obtention d’une promotion professionnelle.

Les Lauréat(e)s du Prix Zoubeida Béchir peuvent candidater plus d’une fois à condition que la période écoulée entre les deux prix obtenus ne soit pas moins de cinq ans et dans tous les cas, le prix ne peut pas être accordé plus que deux fois.

Les dossiers de candidature sont adressés au nom de la Directrice générale du Credif et doivent comprendre une demande au nom de la Directrice générale du Credif; 4 exemplaires de l’œuvre ; 1 copie du contrat d’édition et 1 copie du dépôt légal.

La candidature au prix pour les meilleurs écrits féminins tunisiens est ouverte du 1er au 30 septembre de chaque année et ce, selon le décret gouvernemental 585/2020 du 25 août 2020.

