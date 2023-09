Tunisie : le Cepex ouvre un 6e bureau en Afrique subsaharienne à Dakar

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) a annoncé avoir inauguré, lundi 11 septembre 2023, un bureau de représentation commerciale dans la capitale sénégalaise, Dakar.

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie du Cepex visant à renforcer son réseau de missions commerciales en Afrique subsaharienne, en portant le nombre total de ses missions dans le continent noir à six. L’objectif est de soutenir les efforts opérationnels des représentations du Cepex en Afrique, notamment Abidjan en Côte d’Ivoire, Nairobi au Kenya, Douala au Cameroun, Abuja, au Nigeria, et Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC).

Cette initiative vise à activer la diplomatie économique de la Tunisie et à promouvoir les exportations du pays vers les marchés émergents.

Selon la même source, le nouveau bureau de représentation à Dakar devrait contribuer de manière significative au positionnement des produits tunisiens sur ce marché prometteur et important, qui compte une base de consommateurs de plus de 300 millions de personnes à travers l’Afrique et sert de porte d’entrée vers les principaux marchés tels que la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et le Mali.

En 2022, le Sénégal était le deuxième partenaire économique de la Tunisie en Afrique subsaharienne, représentant 12% de ses exportations vers la région et 3,1% vers l’ensemble du continent africain.

Le Sénégal est membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et le vol direct entre les deux pays devrait faciliter les déplacements des hommes d’affaires et exportateurs tunisiens cherchant à renforcer leur présence commerciale sur ces marchés et dans les pays voisins.

Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Sénégal a atteint 180,9 millions de dinars (MDT) au cours des sept premiers mois de 2023.

Les exportations tunisiennes ont enregistré une hausse significative de 51% au cours des sept premiers mois de 2023, pour atteindre 175,1 MDT, contre 116,2 MDT au cours de la même période en 2022.

Dans le cadre du programme promotionnel du Cepex, une mission d’affaires à Dakar se déroule du 10 au 14 décembre 2023 pour une délégation d’hommes d’affaires évoluant dans divers secteurs, notamment l’agroalimentaire, la construction, l’entreprise générale, la pharmacie, les fournitures médicales, l’emballage, services et technologies de communication. Actuellement, Cepex dispose de 15 bureaux dans le monde, répartis comme suit : 4 en Europe (Milan, Italie; Rotterdam, Pays-Bas; Varsovie, Pologne; et Moscou, Russie), 3 au Maghreb (Casablanca, Maroc; Alger, Algérie; et Tripoli, Libye) et 2 au Moyen-Orient (Amman, Jordanie; et Dubaï, Émirats arabes unis), en plus des 6 bureaux en Afrique subsaharienne.