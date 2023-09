Antonio Tajani : «Nous devons appliquer le mémorandum signé avec la Tunisie»   

Près de 6 800 immigrés sont présents aujourd’hui à Lampedusa. Ils sont arrivés par la mer dans l’île italienne au cours des 48 dernières heures. «Il doit y avoir une solution à court, moyen et long terme», a déclaré hier soir le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani dans l’émission Zapping sur Radio 1.

«A court terme, nous devons résoudre le problème de Lampedusa», a expliqué Tajani, ajoutant que «l’Europe doit sérieusement faire sa part».

Le responsable italien a rappelé que «von der Leyen a dit que nous sommes proches d’un accord, mais nous n’avons plus le temps, nous devons mettre en œuvre tous les accords qui ont été conclus, appliquer le mémorandum signé avec la Tunisie» sur la migration, le 16 juillet dernier. Accord qui est en cours de finalisation entre Tunisie et Bruxelles et qui suscite une controverse au nord comme au sud de la Méditerranée.

