Adel Mohsen Chaabane reconduit à la présidence du CCM

Réuni, le 21 septembre 2023, le Conseil des chambres mixtes (CCM) a décidé de reconduire le mandat du président Adel Mohsen Chaabane d’une année supplémentaire.

Il est à noter que M. Chaabane est le président en exercice de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-espagnole.

Co-fondateur d’ECC-Mazars et associé au sein de l’organisation internationale du Groupe Mazars, M. Chaabane possède une expérience professionnelle de plus de 21 ans dans l’audit contractuel et le commissariat aux comptes, et il possède une grande connaissance dans l’accompagnement des investisseurs étrangers dans leur implantation en Tunisie. Il est également expert judiciaire membre de l’Institut des experts comptables de Tunisie.

Le CCM compte actuellement 21 chambres membres.

