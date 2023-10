Ultra Mirage 2023 : l’expérience des limites avec Assurances Biat

Rendez-vous touristico-sportif incontournable chaque année à la même période, Ultra Mirage El Djérid, course extrême dans le désert, parrainée par Assurances Biat, s’est déroulée le weekend dernier dans la région de Tozeur.

Sur la ligne de départ, on a compté des coureurs de 21 nationalités différentes, soulignant ainsi le caractère international de cette manifestation originale qui se déroulait pour la 7e année consécutive.

«Nous répondons présents chaque année à cet événement sportif devenu majeur pour la région et incontournable pour les ultra-traileurs locaux et internationaux», a déclaré Mehdi Masmoudi, directeur général des Assurances Biat, la veille de la course.

Ultra Mirage est une course qui se déroule sur deux distances, 50 et 100 km; elle est ouverte aux sportifs aguerris mais aussi aux passionnés de courses extrêmes en quête d’adrénaline et désireux de repousser leurs propres limites.

«Notre partenariat avec les organisateurs de la course nous offre chaque année une expérience humaine inspirante et exceptionnelle», a indiqué à ce propos le premier responsable de la compagnie d’assurances. «Nous avons en commun avec les coureurs, les bénévoles et les organisateurs des valeurs aussi nobles que le partage et le dépassement de soi. Ce sont des valeurs qu’Assurances Biat partage et considère comme étant essentielles pour notre métier d’assureur».

A ce titre, la compagnie a aligné cette année pas moins de 10 coureurs qui ont couru sous ses couleurs dans une démarche de soutien et d’accompagnement de jeunes sportifs tunisiens acquis aux valeurs d’esprit de compétition et de mentalité gagnante.

De son côté, Amir Ben Gacem, fondateur et organisateur d’Ultra Mirage El Djérid, a précisé que le nombre total des participants y compris amis et familles des coureurs a dépassé 320 personnes cette année. «Nous sommes fiers que cette manifestation ait un impact très important sur la région en général et sur Tozeur en particulier», a-t-il affirmé, et d’ajouter : «Nous remercions Assurances Biat qui a été à nos côtés durant les sept éditions. Sans son engagement, nous n’aurions pas pu réaliser le même succès».

Sur le terrain de la compétition, les coureurs ont eu le privilège de traverser et longer des sites naturels exceptionnels par leur beauté naturelle, le tout dans le strict respect de la nature environnante.

Sur la ligne d’arrivée de la course des 50 km, l’édition 2023 de l’Ultra Mirage a enregistré, dans la catégorie homme, un podium 100% maghrébin avec un Algérien en tête (Rabie Senani) suivi d’un Tunisien (Walid Mrad) et d’un Marocain (Abderrahmane Garhfour).

Chez les femmes et sur cette même distance, le haut du podium est revenu une nouvelle fois à la Danoise Bouchra Lundgren Eriksen, suivie par la Belge Lisa Geybels et la Tunisienne Imen Ben Salem.

La seconde course, celle des 100 km exigeant encore plus de résilience sportive et mentale, s’est également achevée sur un podium maghrébin avec Abdelbasset Elhamel d’Algérie et le Marocain Rachid Elmorabity exæquo suivis du Tunisien Aymen Amri.

Chez les femmes, Aziza El Amrany du Maroc a remporté la compétition. Elle était suivie de la Française Murielle Lacroix laquelle était talonnée par la Tunisienne Hamida Shil.

Filiale de la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat), la première banque du pays, Assurances Biat, créée en 2002, bénéficie des synergies avec sa maison mère et les différentes filiales financières de celle-ci.

Forte du savoir-faire et de la compétence de ses équipes, Assurances Biat entend jouer un rôle de premier plan sur le marché de l’assurance et se positionne parmi les leaders de la bancassurance en Tunisie.

La compagnie accompagne ses clients particuliers, professionnels et entreprises à chaque étape de leur vie et de leur développement en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins et des prestations de qualité. La compagnie met à leur disposition une offre complète de produits et de services d’assurances vie, de prévoyance, de santé et d’assurances dommages.

Assurances Biat s’engage à maintenir un service d’excellence et à construire une relation de confiance et dans la durée avec chaque client.

Communiqué.