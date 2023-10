Tennis-Tunisie : Ons Jabeur ne participera pas au Jasmin Open à Monastir

Après avoir déclaré forfait, hier, pour la suite du tournoi de Zhengzhou où elle s’était qualifiée pour les quarts de finale, la championne tunisienne de tennis Ons Jabeur a annoncé, ce vendredi 13 octobre 2023, qu’elle ne pourra pas participer au Jasmin Open qui se tiendra du 14 au 22 octobre à Monastir.

Dans une vidéo adressée à ses fans et diffusée ce jour sur les réseaux sociaux, Ons Jabeur affirme être contrainte de déclarer forfait à cause de sa blessure au genou : «Comme vous le savez la saison a été difficile à cause de ma blessure au genou et malgré tout ça nous avons pu nous qualifier pour WTA Finals et remporter deux titres… j’ai essayé d’être prête pour le Jasmin Open mais malheureusement cela va être difficile car ma santé ne me le permet pas».

Et d’ajouter : «J’ai vraiment voulu et j’ai tout fait pour y participer, toutefois je dois récupérer pour être prête pour Cancun » a-t-elle ajouté en souhaitant bonne chances aux participants et aux organiseurs.

Y. N.