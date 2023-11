Les petits déjeuners italiens se dégustent à Tunis  

Un événement sur les petits déjeuners italiens s’est tenu à l’ouverture de la 8e Semaine de la cuisine italienne dans le monde le 10 novembre 2023, organisé par ICE Agenzia de Tunis.

Le riche programme de la semaine s’est ouvert par une journée entière au Four Season Tunis Hôtel, où se sont succédé un séminaire technique, un show cooking et une master-class du chef exécutif italien Alessandro Fontanesi, ainsi que la dégustation de produits typiques aux différentes tables de dégustation.

L’initiative, explique une note de l’ICE Tunis, voit la collaboration de la Confédération nationale de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises (CNA), une association qui représente plus de 620 000 entreprises en Italie, parmi lesquelles de nombreuses entreprises du secteur agro-industriel et du secteur petits déjeuners de la chaîne d’approvisionnement, y compris ceux qui ont rejoint l’événement ICE Agenzia, prêts à entrer sur le marché tunisien : Baldolini, Effedue, L’Albero del Caffè, Luvirie, Piadina di Giorgia et Loison déjà présents en Tunisie, qui ont accepté cependant de participer.

ICE Agency collabore encore cette année avec l’Institut des hautes études touristiques (IHET) de Sidi Dhrif dont les étudiants ont participé aux activités de formation sur le petit-déjeuner italien.

L’événement, organisé en collaboration avec la section commerciale de l’ambassade d’Italie et réservé aux professionnels, fait partie de la campagne de communication du Made in Italy agroalimentaire dans le monde, promue par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, appelée «The Extraordinary Italian Taste» (L’extraordinaire goût italien).

Ce samedi 11 novembre, la délégation du CNA aura l’occasion d’effectuer des visites d’entreprises dans les principales installations hôtelières locales.

La Semaine de la cuisine italienne débutera ensuite officiellement avec un calendrier d’événements bien rempli le 13 novembre et sera inaugurée par l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio.

«Le secteur agroalimentaire constitue aujourd’hui l’un des piliers de la collaboration dans le domaine économique entre l’Italie et la Tunisie, comme le confirme également la récente Mission Système dirigée par le vice-président et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, qui avait précisément pour objectif de développer davantage renforcer le soutien de l’Italie dans les domaines stratégiques pour l’économie tunisienne, tels que la sécurité alimentaire», a souligné Saggio, rappelant que l’Italie est le premier partenaire commercial de la Tunisie.

Le commerce bilatéral place l’Italie parmi les principaux pays de l’UE fournisseurs de la Tunisie, avec une part de marché de 4,2 %, juste derrière l’Allemagne et la France.

«Le système agroalimentaire italien doit aujourd’hui faire face à de multiples défis d’ordres technologique et social : la gestion durable des ressources naturelles, l’attention portée à la santé, à la nutrition, à la sécurité alimentaire, qui ont toujours été des caractéristiques du Made in Italy», a déclaré le directeur du Bureau de l’Ufficio Ice Agenzia di Tunisi, Francesca Tango, soulignant comment «les plus grands efforts de l’industrie alimentaire italienne se concentrent précisément sur ces questions, attentive aux principes de l’économie circulaire et de l’utilisation efficace des ressources (-50% de consommation d’eau en 30 ans; -30% de consommation d’énergie en 20 ans)».

«Même les petits déjeuners italiens, auxquels cette journée est dédiée, promeuvent les principes du régime méditerranéen, aujourd’hui inscrit au patrimoine de l’Unesco, en mettant le bien-être et la santé des personnes au centre, avec des produits de qualité absolue et des normes de sécurité alimentaire élevées», conclut Tango.

Avec Ansamed.