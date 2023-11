One man show : Mokdad Sehili présente ‘‘Houcine Fi Pékin’’ à El-Menzah VI

Le chanteur et humoriste Mokdad Sehili présentera son one man show ‘‘Houcine Fi Pékin’’ samedi prochain, 25 novembre 2023, à 20 heures au Centre culturel et sportif de la jeunesse El-Menzah VI à Tunis.

Le spectacle est proposé par le Lions Club Tunis Medina et ses recettes serviront à financer ses actions sociales et caritatives.

Le prix des billets est fixé à vingt dinars (20 DT) et les billets sont en vente au studio Photos Express à l’avenue de la Liberté, à Tunis.

Infoline : 23.274.737.