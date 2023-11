Marathon Comar 2023 J-8 : Les enfants d’abord, encore et toujours  

Outre les coureurs d’élites qui concourent pour le podium, le Marathon Comar de Tunis-Carthage enregistre aussi la participation des coureurs amateurs, qui viennent souvent accompagnés de leurs familles; ce qui fait de cette course un événement populaire et même familial, avec une forte présence des femmes et des enfants.

La 36e édition se tiendra, on le sait, le dimanche 3 décembre 2023 et le point de départ se fera comme d’habitude devant le siège des Assurances Comar, l’entreprise organisatrice de l’événement.

Il y aura trois courses en une : le marathon proprement dit, 42 Km, pour les coureurs chevronnés (départ à 08h00), le semi-marathon, 21 Km, et la course pour tous, 5 Km, pour les coureurs amateurs (départ à 08h10), et le Kids Marathon qui, comme son nom l’indique, vise à populariser la course à pied parmi les générations montantes (départ à 08h20).

Les inscriptions pour ces courses vont bon train via le site web dédié et les organisateurs espèrent cette année un nombre global de participants dépassant les 7000.

Pour la course pour tous et le Kids Marathon, la participation peut être au choix, soit gratuite soit payante pour la cause environnementale.

Le coureur qui choisit de contribuer à la cause environnementale en prenant part à cette édition peut payer son dossard. Le montant est au choix, mais il servira à financer la plantation d’arbres lors de la campagne de reboisement des forêts affectées par les incendies qui sera organisée à cet effet en partenariat avec l’association environnementale Tounes Clean Up. Ainsi, chaque 1 dinar collecté permettra de planter 1 arbre.

C’est une manière de familiariser les enfants, à la fois, avec les vertus de la course à pied, notamment pour la forme physique et la santé, et avec la cause environnementale en leur faisant prendre conscience de la nécessité de préserver la biodiversité dans une planète dont ils devront prendre soin pour eux et pour leurs futurs enfants.

Il convient de noter que le payement se fait en ligne sur le site web cité ci-haut ou au bureau d’inscription à la Comar. Et que les fonds collectés à travers la participation à toutes les courses (marathon, semi-marathon, course pour tous et kids marathon) seront investis dans le reboisement des forêts dévastées par les incendies.

Les mineurs de 15 ans à 18 ans ne peuvent être inscrits que sous l’autorité de leurs clubs, de leur établissement scolaire ou d’une autre structure officielle ou sur autorisation écrite de leurs tuteurs.

La remise des dossards pour les coureurs a démarré le 21 novembre et se poursuivra au 2 décembre (jours ouvrables) au siège de la Comar, Avenue Habib Bourguiba, Imm. Comar-Tunis de 8h00 à 18h00, le samedi de 8h00 à 12h00 (le bureau est fermé le dimanche et les jours fériés). Chaque participant (ou son tuteur) doit signer un engagement lors de la réception des dossards.

Les enfants dont les parents participent à l’une ou l’autre course et qui n’ont pas envie de courir eux-mêmes, les organisateurs ont prévu diverses animations et des ateliers (de dessin et autres) encadrés par des professionnels, de façon à ce que tout le monde puisse participer à la fête dans un esprit festif, convivial et familial.

