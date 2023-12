Tunisie : La FTF charge un «Comité indépendant» pour défendre Wadie Jary

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, ce vendredi 1er décembre 2023, avoir chargé un «comité de défense indépendant» pour défendre son président Wadie Jary, en détention depuis le 26 octobre dernier et visé par deux mandats de dépôt.

Ce comité est composé de cinq avocats : Me Habib Oueslati, Me Nejib Fekih, Me Ahmed Ben Hassana, Me Kamel Ben Jaâfar et Me Walid Arfaoui précise la FTF dans son communiqué, en affirmant qu’elle suivra de près la situation de Wadie Jary.

Notons que le président de la Fédération a fait l’objet, mardi, d’un deuxième mandat de dépôt émis par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis concernant une affaire de malversation, sachant qu’un premier mandat de dépôt a été émis à son encontre en octobre, suite à une plainte déposée par le ministère des Sports et de la Jeunesse dans le cadre d’une une affaire de contrat signé en sa qualité de président de la FTF en 2020 avec le directeur technique national Sghaïer Zouita.

Concernant l’affaire du contrat, la FTF s’était exprimée en affirmant que celui-ci a été conclu entre la Fédération et l’ancien directeur technique «conformément aux mêmes procédures et dispositions que les autres contrats signés par les anciens directeurs techniques, durant plus de vingt ans par les différents bureaux fédéraux qui se sont succédé et qui ont été approuvés par le ministère de la Jeunesse et des Sports».

Y. N.