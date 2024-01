Miguel Cardoso : «Le destin de l’Espérance est de viser tous les titres»

Le nouvel entraîneur de l’Espérance de Tunis, Miguel Cardoso, a confirmé que sa devise à la tête de la direction technique de l’équipe de Bab Souika est de remporter tous les matches. La Coupe d’Afrique des Champions sera aussi pour lui un défi personnel qu’il aura à cœur de relever, compte tenu de la valeur symbolique de cette compétition pour toute la famille espérantiste.

Cardoso, qui parlait lors de sa première conférence de presse à l’Hôtel du Parc B, samedi 13 janvier 2024, consacrée à la présentation du nouveau staff technique de l’Espérance, a expliqué que les négociations avec la direction de l’Espérance ont commencé depuis longtemps et qu’il a accepté l’offre des «Sang et Or» pour développer les performances de l’équipe à tous les niveaux.

Esprit de groupe et cœur d’un seul homme

«L’entraînement d’une équipe est une énorme responsabilité qui nous oblige à travailler avec générosité et dévouement, dans un esprit de groupe et avec le cœur d’un seul homme, pour que le résultat soit à la hauteur des sacrifices, grâce à la coopération et à la compréhension de toutes les parties, y compris les officiels, les joueurs, le staff technique et surtout le public», a déclaré Cardoso. «Les supporters de l’Espérance sont le cœur battant de l’équipe et ils sont capables de transmettre aux joueurs l’énergie nécessaire à leur éclat et à leur succès», a-t-il ajouté, conscient qu’il est de la nécessité de conquérir ceux qui, à chaque match, viennent supporter les joueurs dans les gradins et de la satisfaction desquels le sort des entraîneurs dépend généralement. Ses prédécesseurs au poste (notamment Khaled Ben Yahia, Nabil Maaloul, Mouine Chaabani et Tarek Thabet, tous d’anciennes gloires de l’équipe «Sang et Or») en savent tous quelque chose.

Le technicien portugais a poursuivi : «Quand vous arrivez dans une grande équipe comme l’Espérance de Tunis, vous n’êtes pas obligé de vous fixer des objectifs car ce qu’il faut, c’est gagner chaque match, et si vous n’avez pas cette conviction, alors il vaudrait mieux rester à la maison», car le destin de l’Espérance est de viser tous les titres, précisant que cela «nécessite du travail et des sacrifices, et je n’ai pas de baguette magique, mais je suis certain que nous sommes capables de briller et de réaliser de grandes choses, car ma mission sera de développer les performances de l’équipe, de réussir l’équation de l’amélioration du rendement du groupe et de la formation de jeunes joueurs issue du club afin qu’ils apportent aussi leur contribution».

Améliorer le rendement de la ligne offensive

Concernant la qualité de l’effectif actuel de l’Espérance et la possibilité de le renforcer avec de nouveaux recrutements pendant la période des transferts hivernaux, le nouvel entraîneur a expliqué que «cet effectif sera évalué, et cela pourra donner lieu à des recrutements limités et ciblées, qui concerneront trois joueurs au maximum, et nous travaillerons en parallèle au renforcement de la ligne offensive.»

L’amélioration des capacités offensives de l’équipe ne se limite pas aux éléments de première ligne; elle concerne plutôt tous les joueurs qui y participent, à partir de la récupération du ballon et jusqu’à la construction de l’attaque, a expliqué le nouveau coach, soulignant que «le football ne connaît pas de certitudes et qu’obtenir les meilleurs résultats, que ce soit à l’échelle locale ou continentale, ne vient qu’avec du travail et de l’assiduité».

Pour conclure, Cardoso a souhaité aux joueurs de l’Espérance Yacine Meriah et Houssem Tka de l’équipe nationale tunisienne et au défenseur de l’équipe nationale algérienne Amine Tougai du succès lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 en Côte d’Ivoire.

De son côté, Tarek Thabet, ex-entraîneur de l’équipe, a déclaré : «Je suis dans mon équipe et prêt à continuer à travailler jusqu’à ce que l’Espérance soit au sommet. Je mettrai mon expérience à la disposition du nouveau staff technique afin d’y arriver». Il a ajouté, dans une sorte de clin d’œil à ses détracteurs : «Je crois que j’ai travaillé dur et obtenu des résultats positifs pendant le temps que j’a passé à la tête du staff technique de l’équipe.»

Pour sa part, Farouk Kattou, secrétaire général de l’Espérance, a souligné que «le choix porté sur l’entraîneur portugais Miguel Cardoso est né de la confiance de la direction de l’équipe dans les qualités de cet entraîneur et sa capacité à donner le plus dont a besoin l’équipe».

Le nouveau staff technique

Il est à noter que le nouveau staff technique de l’Espérance sera composé du Portugais Miguel Cardoso comme premier entraîneur de l’équipe, assisté de ses compatriotes Fabio Fernández et Carlos Miguel Silva, Chamseddine Dhaouadi comme entraîneur adjoint, Sabri Bouazizi comme préparateur physique, Wissem Safoua Mahmoud, comme analyste de performance, et Wassim Nawara, comme entraîneur des gardiens.

A noter que l’équipe sénior de l’Espérance reprendra l’entraînement le lundi 15 janvier, sous la supervision du nouveau cadre technique.

Imed Bahri (avec Tap)