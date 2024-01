Tunisie-Blanchiment d’argent : La douane annonce la saisie de 1.5 MD

Dans un communiqué publié ce vendredi 12 janvier 2024, la Direction de la douane tunisienne a annoncé la saisie de 1.5 million de dinars tunisiens au cours d’opérations menées dans le cadre de la lutte nationale contre les crimes financiers et le blanchiment d’argent.

Une première opération a été menée en coordination avec le Parquet du pôle judiciaire économique et financier, dans le cadre d’une enquête pour suspicions de corruption financière, blanchiment d’argent et évasion fiscale concernant un homme habitant Tunis et qui possède un entrepôt dans la région du Cap-Bon, où une descente a été effectuée par la douane.

Les agents ont ainsi saisi une somme d’argent de source inconnue, cachée dans l’entrepôt et dont la valeur est estimée à 570.000 dinars tunisiens, ainsi que plusieurs lots de prêt-à-porter de la contrebande.

Cette opération a également permis d’ouvrir une 2e enquête concernant une société située dans le Cap-Bon suspectée de délits financiers et de change et une patrouille douanière a été chargée par le Parquet d’y mener une perquisition, ce qui a permis la saisie de plus de 500.000 DT.

D’autre part, la Direction de la douane a annoncé qu’une enquête douanière menée sur la base de renseignements et d’investigations à permis quant à elle de découvrir dans un entrepôt situé à Tunis, de saisir 405.000 dinars ainsi que des contrats de biens fonciers acquis d’une manière illégale à l’étranger et dont la valeur est estimée à 11.5 MD.

Les enquêtes se poursuivent et les suspects sont en détention, sur décision du ministère public.

Y. N.