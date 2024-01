Tunisie-CNLCT : Gel des fonds de 148 individus liés au terrorisme

La Commission nationale de la lutte contre le terrorisme (CNLCT) a gelé les fonds de 148 individus, physiques et morales, figurant sur la liste nationale des personnes, organisations et entités associées aux crimes terroristes, comptant notamment les dangereux terroristes Ameur Belazi et Alaeddine Ghazouani.

C’est ce qu’a annoncé Dhafer Ben Hamida, directeur de l’Unité chargée de la mise en œuvre des résolutions onusiennes liées à la prévention contre le financement du terrorisme au sein de la CNLCT, cité ce samedi 13 janvier 2024 par l’agence Tap.

La nouvelle liste a été publiée jeudi dernier et comporte deux décisions de gel des avoirs et des bien de deux éléments terroristes classés très dangereux : Ameur Belazi et Alaeddine Ghazouani, a-t-il encore indiqué.

«La révision de cette liste se fait tous les six mois et aucune décision portant suppression d’une personne ou organisation de cette liste n’a été émise depuis mai dernier», a-t-il précisé Dhafer Ben Hamida.

La même source a ajouté que 59 décisions de renouvellement du gel ont été publiées, hier, dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort), en précisant que les décisions de la CNLCT peuvent, toutefois, faire l’objet de recours auprès du Tribunal administratif.

Y. N.