Attijari bank affiche un produit net bancaire en hausse de 13,25% en 2023

Attijari bank publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4e trimestre 2023, qui font ressortir un produit net bancaire à 651,5 millions de dinars (MDT) en progression de 13,25% en 2023.

Les dépôts de la clientèle ont progressé de 7,50% par rapport au 31 décembre 2022 principalement au titre de la collecte en dépôts à vue et en comptes d’épargne qui ont évolué respectivement de 6,53% et 9,22%.

Les encours de crédit ont augmenté de 4,70% par rapport au 31 décembre 2022 pour s’établir à 7 022,2 MDT au 31 décembre 2023.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 17,86% par rapport au 31 décembre 2022 pour s’établir à 1 066,8 MDT au 31 décembre 2023.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 25,88% par rapport au 31 décembre 2022 pour s’établir à 415,2 MDT au 31 décembre 2023.

Les charges opératoires ont enregistré une progression de 10,04% par rapport au 31 décembre 2022 pour s’établir à 310,4 MDT au 31 décembre 2023.

L’augmentation en numéraire du capital social de la banque, réservée intégralement à son personnel actif et permanent et à celui de ses filiales, de 6 290 015 dinars, décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2023 et ouverte à la souscription le 19 décembre 2023, conformément au prospectus abrégé d’émission visé par le Conseil du marché financier (CMF) en date du 05 décembre 2023 sous le N° 23-1112, a été réalisée par l’émission de 1 258 003 actions nouvelles au prix d’émission de 39,100 dinars chacune, soit 5 dinars de valeur nominale majorée d’une prime d’émission de 34,100 dinars.

Le capital social d’Attijari bank est ainsi porté de 203 709 985 dinars à 210 000 000 dinars divisé en 42 000 000 actions nominatives de nominal 5 dinars chacune.

Dans la continuité de la politique RSE de la banque, un quatrième workshop au siège social de la société a été organisé, conçu en collaboration avec les relais métiers, dans le but de favoriser les échanges et de définir un plan d’actions commun et convergeant avec les enjeux priorisés de la feuille de route de la banque.

Lancement d’un nouveau site web

Attijari bank a repensé sa vitrine digitale pour offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs et en faire un nouvel espace moderne, interactif et innovant. L’objectif est d’offrir aux visiteurs une expérience «user-centric» en adoptant les nouveaux codes digitaux.

Il s’agit d’une plateforme ergonomique, évolutive, intuitive et sécurisée. Conçue spécifiquement pour chaque public, elle offre une approche éditoriale qui met en valeur les différentes lignes de métiers de la banque, dans le but de bien informer et orienter les clients et les partenaires.

A l’occasion de l’ouverture des inscriptions dans les universités étrangères pour l’année scolaire 2023/2024, la banque a lancé la Carte Scholarship, qui vient étoffer les produits commercialisés ciblant les jeunes, comme le crédit ‘Études et transfert de scolarité’.