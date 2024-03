Tunis accueillera le 1er Forum méditerranéen de la décarbonation

La Tunisie accueillera le premier Forum méditerranéen de la décarbonation d’ici fin septembre 2024, a annoncé l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica). Une réunion préparatoire s’est tenue vendredi 29 mars 2024 à Tunis, indique l’organisation patronale dans un communiqué.

Cet événement sera l’occasion de présenter l’écosystème de la décarbonation en Tunisie et en Méditerranée

Les participants découvriront des solutions innovantes et efficaces pour réussir la transition vers la neutralité carbone.

Le forum sera également une occasion opportune de débat, d’apprentissage mutuel et d’action commune en faveur de la stratégie bas carbone et de la lutte contre le changement climatique.

Un comité d’organisation regroupant toutes les parties prenantes sera mis en place dans les prochains jours, a ajouté l’Utica.

La réunion préparatoire s’est déroulée en présence du vice-président de l’Utica, Hichem Elloumi, du président de la Fédération nationale de l’électricité et de l’électronique (Fedelec), Adel Manaa, de la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) en Tunisie, Céline Moyroud, et du directeur général de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), Fathi Hanchi, ainsi que des représentants des différentes organisations et institutions impliquées dans la question de la décarbonation.