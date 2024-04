Tunisie : Visteon inaugure sa nouvelle usine à Borj Cédria

Une usine de production du constructeur automobile américain Visteon a été inaugurée vendredi 12 avril 2024 à l’écoparc Borj Cédria, dans le gouvernorat de Ben Arous, au sud de Tunis. Elle créera 400 emplois directs en 2024 et 1 000 d’ici 2028.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Fatma Thabet Chiboub, du président du groupe Visteon Sachin Lawande, du directeur général de Visteon Tunisie Hichem Ben Ghorbel et de l’ambassadeur américain en Tunisie Joey Hood.

Ben Ghorbel a souligné à l’occasion que la nouvelle usine, qui produira 20 000 pièces par jour pour les composants automobiles, a été construite pour un coût d’environ 65 millions de dollars, dont 15 millions de dollars pour le bâtiment et 50 millions de dollars pour les installations.

Visteon, le fournisseur d’électronique de cockpit automobile, est basé dans l’État américain du Michigan et possède plusieurs succursales dans les pays du monde entier, dont la Tunisie.

Mme Thabet-Chiboub a souligné que l’écoparc Borj Cédria a été choisi comme site de ce projet, car il s’agit d’un espace destiné à abriter des entreprises à forte capacité d’employabilité et à forte valeur ajoutée, utilisant des composants technologiques de haut niveau.

Le parc se distingue également par de nombreuses autres caractéristiques, dont la plus importante est la simplicité et la facilité des démarches administratives.

Ce choix s’explique également par sa localisation à proximité de plusieurs entreprises œuvrant dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. En outre, il contribue à soutenir la recherche scientifique, à développer l’économie de la connaissance et à créer de nouveaux emplois.

«La coopération entre Visteon et la Tunisie corrobore la vitalité du partenariat économique entre la Tunisie et les Etats-Unis, d’autant plus que la Tunisie a mis en place ces dernières années un environnement d’affaires approprié qui a attiré les investissements directs étrangers», a déclaré Joey Hood, soulignant que «l’ouverture d’une usine de production de l’équipementier automobile américain en Tunisie témoigne de la compétence de la main d’œuvre tunisienne et de la position stratégique du pays».