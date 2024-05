Cour d’appel militaire : Condamnée à un an ferme, Chaïma Issa fait opposition

Chaima Issa a annoncé que la Cour d’appel militaire a rendu un jugement par défaut à son encontre, la condamnant à un an de prison ferme, ajoutant que ses avocats ont fait opposition à cette décision de justice.

Dans un post publié dans la soirée du mercredi 8 mai 2024, la dirigeante du Front du salut national (FSN) Chaima Issa a indiqué être surprise par ce jugement aggarvé par la Cour d’appel, en affirmant que celui-ci a été émis « à son insu, sans convocation et en l’absence de ses avocats à l’audience».

La défense a décidé de faire opposition à ce jugement et une audience a été fixée pour le 6 juin, a-t-elle ajouté, en rappelant qu’en décembre 2023, le tribunal militaire de première instance de Tunis l’avait condamnée à un an de prison avec sursis pour « incitation des militaires à la désobéissance; propagation de rumeurs menaçant la sûreté et offense au président de la République» et ce, sur fond de déclarations médiatiques.

Y. N.