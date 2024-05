Le Niger veut attirer des investisseurs privés tunisiens  

Les industriels tunisiens disposeront prochainement d’un site industriel à Niamey, au Niger, pour lancer leurs projets, a indiqué le président du groupement d’intérêt économique tuniso-nigérien Karim Ben Farhat.

Le site devrait s’étendre sur 20 hectares, a-t-il encore indiqué à l’agence Tap, en marge d’une mission commerciale à Niamey, du 4 au 9 mai 2024, ajoutant que l’annonce a été faite par le ministre nigérien du Commerce et de l’Industrie, Seydou Asman. Ce dernier a donné son accord de principe lors de sa rencontre avec plusieurs entrepreneurs privés tunisiens. Cela marquera le début effectif du partenariat et des investissements entre les deux pays, a déclaré Ben Farhat.

Plusieurs projets d’investissement dans des domaines très variés devraient être réalisés, principalement dans le secteur de l’hydraulique, de l’alimentation et des aliments pour animaux.

Le ministre nigérien a également exhorté les investisseurs tunisiens à accélérer la mise en œuvre de projets de partenariat gagnant-gagnant dans le cadre de leur engagement à investir au Niger, pays où la croissance économique devrait atteindre un niveau sans précédent, a-t-il également déclaré.

Le ministre nigérien de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement, Salissou Sahirou Adamou, a également donné son accord de principe, lors de sa rencontre avec des entrepreneurs privés tunisiens, à l’octroi d’un terrain aux entrepreneurs tunisiens pour la construction d’environ 500 logements sociaux, en partenariat avec gouvernement nigérien.

Ben Farhat a, par ailleurs, indiqué que les professionnels de santé tunisiens souhaitent créer un centre de diagnostic ainsi que des établissements de santé privés au Niger.

Trente-cinq entreprises tunisiennes de divers secteurs d’activité, principalement l’agriculture, l’énergie, les télécommunications, la santé, la pharmacie, l’industrie numérique et les travaux publics, ont participé au Forum d’Affaires Tunisie-Niger organisé le 6 mai à Niamey, avec la participation de 350 opérateurs économiques nigériens.

Le chef du bureau de représentation commerciale du Centre de promotion des exportations (Cepex) à Abidjan, Noamen Hamdani, a déclaré aux participants au forum qu’environ 60 entreprises (hors secteur des services) exportaient leurs produits au Niger, mais que cinq seulement exportaient de manière régulière. «Ces exportations sont principalement des produits alimentaires (couscous, farine) et des produits des industries mécaniques et électriques (câbles et transformateurs)», a-t-il ajouté.

Les exportations tunisiennes vers le Niger restent modestes, malgré les opportunités existantes, s’élevant à 20 millions de dinars (MDT) en 2023 contre 45 MDT en 2021. Elles comprennent les pâtes alimentaires, les biscuits, les structures, la ferronnerie, le matériel médical et chirurgical. Les exportations nigériennes vers la Tunisie se sont élevées à 31 000 dollars.

La mission d’affaires est organisée par l’Association des conseillers à l’exportation de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et le Groupement d’intérêt économique ‘Développement Tunisie-Niger’, en collaboration avec le ministère nigérien du Commerce et de l’Industrie.

D’après Tap.