Inauguration d’une école de la deuxième chance à Kairouan

Une école de la deuxième chance, dédiée à la formation professionnelle des adolescents en situation d’abandon scolaire, a été inaugurée, mardi 25 juin 2024, à Kairouan, dans le centre de la Tunisie.

Cette école a été mise en place dans le cadre du programme Unicef ​​Tunisie, pour lutter contre le décrochage scolaire et soutenir les Neet (not in Education, Employment or Training), c’est-à-dire les jeunes qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni en formation.

C’est ce qu’a annoncé l’Agence italienne de coopération au développement (Aics) à Tunis, qui est engagée à apporter un soutien financier de 3,5 millions d’euros à ce programme de l’«École de la deuxième chance», géré par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) en collaboration avec les ministères tunisiens de l’Éducation, des Affaires Sociales, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Ce financement offre un soutien à 9 000 adolescents, entre 12 et 18 ans, à travers des services d’accueil, d’orientation, de réadaptation et d’accompagnement après avoir abandonné leurs études sans avoir obtenu de diplôme scolaire, pour suivre une formation ou obtenir un diplôme de formation professionnelle.

Les écoles de la deuxième chance, comme celle inaugurée à Kairouan en présence du vice-ambassadeur d’Italie à Tunis, Tommaso Sansone, permettent aux enfants tunisiens de poursuivre leurs études dans les écoles relevant du ministère de l’Éducation, d’intégrer le système de formation professionnelle ou pour préparer l’entrée dans le monde du travail.

La première école du même type à été inaugurée le 6 avril 2021 Bab al Khadra, à Tunis.

Une étude du Bureau des Nations Unies à Tunis, de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) en Tunisie, publiée en septembre 2023, a révélé qu’un quart des jeunes de ce pays d’Afrique du Nord ne suivent pas d’études, de formation ou de travail.

La lutte contre l’abandon scolaire et le soutien aux jeunes Neet sont au centre de l’action italienne en Tunisie, écrit l’ambassade d’Italie à Tunis sur ses réseaux sociaux.