Sous le patronage du ministère des Affaires Culturelles, le Centre national du cinéma et de l’image et le Centre culturel international de Hammamet organisent la manifestation « Les Écrans de Hammamet » du 5 au 11 août 2024 au CCIH.

« Les Écrans de Hammamet » s’intéresse au cinéma et à l’art vidéo, mettant en lumière la production cinématographique à petit budget et les nouvelles tendances du secteur.

Au programme :

« Mobile Movie »

L’événement repose sur le concours « Mobile Movie », une première dans le domaine de l’écriture cinématographique, supervisé par le directeur artistique M. Ibrahim Letaief. Le concours vise à produire 8 courts métrages d’une durée de 2 à 5 minutes, axés sur les soixante ans du Théâtre de Hammamet, en filmant les coulisses de la 58ème édition du Festival International de Hammamet avec des téléphones portables.

Cela constitue ainsi le premier festival de films réalisés avec des smartphones en Tunisie. L’appel à candidatures a été ouvert aux amateurs de cinéma et aux diplômés des écoles de cinéma et de l’audiovisuel, les participants étant sélectionnés par un comité spécialisé.

Les participants bénéficient d’un encadrement professionnel dans le domaine cinématographique à travers des ateliers allant de l’écriture à la post-production.

« FRAME »

Un appel à candidatures a été lancé pour sélectionner 6 œuvres d’art vidéo, produites par de jeunes artistes et réalisateurs, qui feront l’objet d’une exposition. Un comité spécialisé a sélectionné les œuvres artistiques. L’exposition sera inaugurée le 6 août 2024 au Centre Culturel International de Hammamet – Dar Sebastian, à partir de 19h30.

« PANELS »

Pour encourager les producteurs et réalisateurs à créer des films auto-produits avec un budget réduit, un panel intitulé « La production cinématographique à petit budget » : une contrainte ou une liberté ? se tiendra le 6 août 2024 à 11h00 dans le cadre de « Les Écrans de Hammamet ». Et ce, en présence des réalisateurs, Habib Mestiri, Abdelhamid Bouchnak et Abdallah Yahia.

Pour promouvoir l’importance de l’image, le langage visuel et les nouvelles tendances artistiques dans le domaine de la vidéo, une conférence intitulée « L’art vidéo, entre création et canaux de diffusion » se tiendra le 7 août 2024 à 11h00. Avec la participation de la galeriste Selma Feriani, le directeur de la photographie Amine Messadi et l’artiste visuel Malek Gnaoui.

« PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES »

Pendant 7 jours, le public de Hammamet aura rendez-vous avec 7 longs métrages et 7 courts métrages tunisiens, en présence des réalisateurs et des acteurs pour animer les discussions avec le public. Les projections commenceront à 21h00.

Les films réalisés dans le cadre des ateliers « Mobile Movie » seront également présentés en avant-programme. Un jury décernera des prix pour les meilleurs courts métrages. Un prix sera décerné par le public déterminera les projets gagnants. Les lauréats seront annoncés lors de la soirée de clôture de l’événement le 11 août 2024.

“Park digital”

Par ailleurs, l’équipe du Digital Lab et du Gaming Lab du Centre National du Cinéma et de l’Image, avec la participation de Ciné Trip Tunisia, organiseront des animations thématiques avant les projections.

Les jardins du cinéma

3 rencontres en soirée avec des cinéastes sur l’esthétique de l’expérience tunisienne, son évolution et ses perspectives, accueilleront les réalisateurs qui ont marqué l’industrie cinématographique tunisienne à travers les générations. Ces rencontres seront animées par Tahar Ajroudi.

