Une série d’événements pour le moins louches et inhabituels ce succèdent sur des sites de la Bundeswehr, l’armée allemande. Entreprise de déstabilisation? Tentatives de sabotage? Mystère et boule de gomme. Pour l’instant, les autorités allemandes ne sont pas prolixes et n’accusent aucune partie cependant les événements inquiètent dans un pays très important dans le dispositif de l’Otan et considéré comme les yeux des États-Unis au cœur de l’Europe. Au moment où, sur le flanc est, la guerre entre l’Ukraine et la Russie semble relancée par l’occupation de territoires russes par l’armée ukrainienne. (Illustration : Aéroport militaire de Cologne-Wahn : les opérations aériennes du ministère de la Défense y sont également basées. Photo : Maja Hitij/DPA).

Imed Bahri

L’armée allemande a considérablement augmenté le niveau de sécurité dans toutes ses casernes après avoir reçu des informations faisant état de la présence de personnes non autorisées à plusieurs endroits.

Selon le magazine Spiegel, des ordres ont été donnés pour inspecter soigneusement les murs extérieurs des installations militaires, surtout pendant la nuit, et pour renforcer les patrouilles dans ces zones. Les soldats ont également été alertés afin de détecter toute personne non autorisée dans les zones de sécurité et de signaler immédiatement tout cas suspect.

Ces mesures faisaient suite à des informations faisant état d’intrusions dans des zones sensibles appartenant à l’armée allemande. Au début de la semaine dernière, un technicien de la caserne de l’armée de l’air de Cologne-Van a aperçu tôt le matin une personne s’enfuir près d’une station de pompage d’eau. Suite à cela, les forces armées ont procédé à un examen approfondi pour vérifier si l’intrus avait tenté d’empoisonner l’eau potable, ce qui a conduit à la fermeture de la caserne pendant plusieurs heures pour suspicion de sabotage.

Dans les jours suivants, d’autres incidents similaires se sont produits notamment deux personnes se faufilant dans une base navale à Wilhelmshaven après avoir escaladé la clôture entourant le site. Les rapports indiquaient que ces deux personnes travaillaient sur un navire ancré dans la zone et souhaitaient observer de près les navires de guerre allemands. Après avoir été repérés par les gardes, ils ont été remis à la police.

À la lumière de ces développements, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a ordonné une révision complète des mesures de sécurité dans les casernes du pays. Les enquêtes ont montré que le niveau de protection dans la plupart des casernes se base toujours sur la «situation de paix» car les inspections à l’entrée et à la sortie sont confiées à des entreprises privées et les patrouilles de sécurité sont généralement effectuées par des employés civils et non par des militaires.

Augmenter le niveau de menace

À la suite de ces incidents, l’armée a recommandé d’augmenter le niveau de menace de alpha à bêta, une mesure qui nécessite la preuve d’une menace potentielle ce qui nécessite d’augmenter le nombre de patrouilles et de réaliser toutes les inspections par des soldats de l’armée.

Cependant, cette recommandation a été rapidement abandonnée en raison du grand nombre de soldats requis pour mettre en œuvre ces procédures ce qui pourrait nuire aux opérations de formation dans certains endroits. Au lieu de cela, un compromis a été trouvé où il a été décidé d’adopter un nouveau niveau de sécurité connu sous le nom d’Alpha Plus.

Le porte-parole du commandement régional responsable de ces mesures a confirmé que «l’armée allemande a réagi rapidement et de manière globale à l’échelle nationale en renforçant la surveillance, en intensifiant les patrouilles, en révisant les systèmes de clôtures, en mettant en place des assurances techniques, en bloquant certaines zones et en émettant des consignes de sécurité modernes pour élever le niveau de sensibilisation des soldats.» Toutefois, le porte-parole a refusé de révéler des détails sur les discussions internes concernant l’augmentation du niveau de menace afin de maintenir la sécurité militaire.

Les capteurs du système de traitement de l’eau du bataillon de l’armée allemande à l’aéroport militaire de Cologne-Van ont déclenché une alarme après avoir enregistré des niveaux anormaux d’oxygène dans l’eau. Selon ce qui a été annoncé plus tard par le commandement régional de l’armée allemande, des valeurs inhabituelles ont été détectées dans le système d’eau potable ce qui a conduit à prendre des mesures urgentes.

De possibles sabotages

Immédiatement, le bataillon a envoyé sur place des techniciens du centre des services de l’armée allemande. Selon les informations obtenues par le magazine Der Spiegel, ils ont découvert une personne suspecte dans la zone de la station d’eau qui ne semblait pas appartenir aux lieux. Les techniciens ont décrit la personne comme portant des vêtements noirs et portant éventuellement un masque. La porte du commissariat était ouverte mais la personne non autorisée a rapidement fui les lieux laissant derrière elle un trou dans la clôture entourant la zone militaire.

Mercredi matin, le bataillon a bouclé toute la zone du bataillon et a lancé une vaste opération de recherche d’un bâtiment à l’autre à la recherche de toute trace de l’agresseur mais en vain. Les experts ont prélevé des échantillons d’eau pour analyse tandis que l’Agence de protection de l’État enquêtait sur l’incident.

Au même moment, la nouvelle s’est répandue selon laquelle plusieurs pompiers de l’armée allemande avaient développé la nuit précédente des symptômes de troubles gastro-intestinaux.

Ces événements, ainsi que le trou dans la clôture et les problèmes sanitaires soudains, ont fait naître de forts soupçons quant à un possible sabotage du système d’eau du site.

Le bataillon Cologne-Van occupe une position importante dans l’armée allemande, abritant de nombreux commandements militaires et installations civiles de l’armée. Il abrite également le quartier général de préparation aérienne du ministère allemand de la Défense, en raison de sa proximité avec l’aéroport de Cologne. Environ 4 300 militaires travaillent dans ce bataillon, en plus de 1 200 employés civils. Si cet important bataillon a été pris pour cible par des éléments criminels, cela est très préoccupant.

La tension monte sur le site de Cologne-Wan et s’étend rapidement aux rangs de l’armée allemande et du ministère de la Défense. Le ministre Boris Pistorius a dû écourter ses vacances pour intervenir lors de réunions d’urgence. Alors que les spéculations se répandaient, le ministère et les organismes concernés ont commencé à collecter toutes les informations disponibles.

Cet état de tension a peut-être contribué à amplifier un autre incident simple jusqu’à un nouveau niveau d’alarme. À la base de l’Otan de Gelzenkirchen, non loin de Cologne, des enregistrements vidéo ont suscité l’inquiétude après avoir montré une personne escaladant la porte de la base la nuit précédente. Ce lieu est particulièrement sensible car des avions de reconnaissance de l’Otan y sont stationnés.