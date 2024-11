Hommage posthume à Michael Philip Khalil Cracknell, co-fondateur d’Enda

Dans sa lettre posthume écrite en juillet 2022, et destinée à être distribuée au personnel d’Enda après son départ, Michael avait formulé un vœu simple et émouvant : «Et si vous voulez marquer mon départ, je préfère que ce soit par une petite fête : belles chansons, danses, blagues… que par la tristesse». Ce souhait a été exaucé.

Le 24 octobre 2024, le Groupe Enda et Essma Ben Hamida, épouse de Michael et co-fondatrice d’Enda, ont organisé une cérémonie rassemblant plusieurs de ses amis proches, des membres de sa famille, des collègues et des partenaires pour lui rendre un dernier hommage.

Mohamed Ennaceur, ancien président de la république par intérim, Faiza Kéfi, ancienne ministre, les ambassadeurs du Royaume Uni, de la Belgique et de la Suisse ainsi qu’un représentant de l’ambassade du Sénégal et des représentants d’institutions internationales et nationales ont honoré la soirée par leur présence.

Essma a ouvert la soirée en rendant hommage à l’homme qui avait partagé sa vie pendant plus de 40 ans, dont 35 au service d’Enda et de la Tunisie.

En s’adressant directement à Michael, elle a loué ses valeurs, son engagement inlassable, sa discrétion et son altruisme.

Michael œuvrait pour améliorer les services d’Enda au profit des plus démunis, renforcer l’autonomie des jeunes et préserver l’environnement, en particulier nos ressources naturelles. Humble et modeste, il se vouait à la cause des démunis, sans chercher ni honneurs ni distinctions.

D’autres témoignages ont été aussi vibrants : ceux de proches amis, Mohamed Khaled de Palestine et Ajay Bhandoola d’Inde, ainsi que des membres de la famille Enda, Slah Kooli, membre du conseil d’Enda Tamweel, Fethia Gueblaoui, cliente d’Enda représentant les 1,5 million de clients servis par l’organisation, et Khmaies Rezgui, le tout premier employé d’Enda longtemps encadré et soutenu par Michael. Quant à Mounir Hentati, ami de longue date, il a imaginé Michael au ciel, œuvrant pour un «développement durable céleste» et une «microfinance inclusive céleste».

Tous les témoignages ont souligné ses qualités humaines, son respect pour autrui, sa rigueur et son engagement indéfectible envers la Tunisie et les populations vulnérables servies par Enda.

Dans un décor céleste et une ambiance empreinte d’émotion, la soirée, animée par Wassim Belarbi, figure connue des médias tunisiens, a offert un aperçu de la vie de Michael à travers des vidéos et des photos. La lecture de la lettre posthume de Michael, en son et en image, avec sa propre voix recréée grâce à l’intelligence artificielle a été un moment particulièrement émouvant.

Conformément aux souhaits de Michael, la soirée s’est terminée par la musique et la danse. Scott Johnson et Mehdi Youssef, deux de ses amis, ont interprété certaines de ses chansons préférées, dont des classiques de Frank Sinatra.

Une bonne nouvelle a été annoncée au cours de cet hommage : la création prochaine de la Fondation Michael Cracknell, projet dévoilé par Essma Ben Hamida et qui verra le jour dans les mois à venir. Michael continuera ainsi à inspirer jeunes et moins jeunes pour la protection de l’environnement et de la planète, et la dissémination des valeurs qui lui sont chères. Michael, repose en paix ! Ta famille, tes amis et tes collègues s’engagent à poursuivre ton œuvre.