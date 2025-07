France-Tunisie | La CNIL rend hommage posthume à Chawki Gaddes

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL-France), équivalente à l’Instance Nationale de protection des données personnelles (INPDP -Tunisie), a rendu hommage à Chawki Gaddes, figure tunisienne du droit public, de la protection des données et de la coopération francophone dans le domaine des droits

Chawki Gaddès, ancien président de l’Instance nationale de protection des données personnelle (INPDP) tunisienne et de l’Association francophone des autorités de protection des données personnelles (AFAPDP) s’est éteint le vendredi 4 juillet.

Chawki Gaddès était un éminent juriste tunisien, professeur de droit constitutionnel, droit administratif et droits de l’Homme à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Il a été le secrétaire général, puis vice-président de l’Association tunisienne de droit constitutionnel.

À partir de 2011, il s’est impliqué dans les travaux de différentes instances indépendantes : l’Instance d’enquête sur les faits de la révolution, l’instance supérieure indépendante des élections. Il a également été le rédacteur de plusieurs projets de loi.

Il a été nommé président de l’INPDP, la CNIL tunisienne, en 2015, et a été élu vice-président puis président de l’AFAPDP en 2019, jusqu’à son départ à la retraite en 2023. C’est dans ces fonctions que les présidentes successives de la CNIL, son Collège et ses agents, ont eu le privilège de faire la connaissance de Chawki Gaddès. Il était notamment intervenu à l’occasion des 40 ans de la CNIL.

La présidente, le Collège et les agents de la CNIL adressent leurs pensées à sa famille et ses proches dans ces moments difficiles et saluent la mémoire d’un homme qui a consacré sa vie à la défense de l’État de droit, des libertés individuelles et des droits fondamentaux.

Communiqué