Morts suspectes et violations dans les prisons | La LTDH tire la sonnette d’alarme

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a dénoncé une recrudescence de violations et une augmentation alarmante de morts suspectes dans les prisons tunisiennes.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 5 août 2025, la LTDH a indiqué que les derniers rapports de son Observatoire des droits et des libertés font état d’une aggravation des violations et de mauvais traitements infligés aux détenus, «allant jusqu’à la torture selon les témoignages collectés », a souligné la Ligue qui tire la sonnette d’alarme et appelle les autorités à intervenir en urgence.

La LTDH a par ailleurs condamné « une atteinte aux droits humains fondamentaux des détenus», citant des traitements humiliants et des refus d’accès aux soins, « alors que diverses maladies circulent dans les établissements pénitentiaires», déplore la même source qui invite le ministère de la Justice ainsi que la Direction générale des prisons et de la rééducation à ouvrir enquête sérieuse, indépendante et impartiale sur l’ensemble de ces dépassements afin que les auteurs et complices puissent être traduits devant la justice.

Tout en rappelant à l’État à se conformer au devoir de garantir la sûreté et l’intégrité physique des personnes incarcérées, l’organisation de défense des droits humains a enfin réitéré son appel au ministère public et aux magistrats « à garantir le droit des Tunisiens à la sécurité et à la liberté, en respectant strictement les conditions de détention préventive et en appliquant des peines alternatives ».

Y. N.