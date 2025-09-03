Fournitures scolaires | Plusieurs saisies annoncées par le ministère du Commerce

Le ministère du Commerce a annoncé ce mercredi 3 septembre 2025 les résultats d’une vaste campagne de contrôle menée dans le but de s’assurer de la conformité des fournitures scolaires sur le marché.

Dans son communiqué, le département du Commerce a précisé que cette opération a été menée en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la Santé, ainsi qu’avec la Douane, et ce, afin de protéger les consommateurs et à garantir la qualité des produits destinés aux élèves à l’approche de la rentrée scolaire ce 15 septembre.

Sur un total de 1456 visites d’inspection effectuées, les agents de contrôle ont saisi 9.016 unités de fournitures scolaires diverses, notamment des stylos, des colles, des feutres, des pâtes à modeler … qui ont été retirées de la vente pour non-conformité aux réglementations en vigueur.

La campagne a également mis en lumière des pratiques de spéculation de produits subventionnés, indique la même source en annonçant la saisie de près de 13 526 cahiers subventionnés.

Les équipes de contrôles ont également enregistrés 263 infractions, notamment le non-affichage des prix, l’absence de factures d’achat, le refus de vente et la vente conditionnée…