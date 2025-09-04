Gabès | Décès de Makhlouf Bouabid directeur de la Maison de la culture de Mareth

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, ce jeudi 4 septembre 2025, le décès de Makhlouf Bouabid, le directeur de la Maison de la culture de Mareth, dans le gouvernorat de Gabès.

Dans son communiqué, le département des Affaires culturelles a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la communauté culturelle.

Le ministère a par ailleurs salué la contribution précieuse de Makhlouf Bouabid, soulignant son engagement et sa vision qui ont permis de donner une nouvelle impulsion aux activités de la Maison de la Culture de Mareth.

Y. N.