Commerce et investissement | La Tunisie et l’Egypte peuvent mieux faire

La Tunisie ambitionne de porter ses échanges commerciaux avec l’Egypte à un milliard de dollars américains au cours des cinq prochaines années, a indiqué la Première ministre Sarra Zaafrani Zenzeri, qui co-présidait, jeudi 11 septembre 2025, au Caire, l’ouverture de la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, aux côtés de son homologue égyptien Mostafa Kamal Madbouly. Les deux responsables ont également assisté au Froum d’affaires égypto-tunisien organisé à cette occasion.

Pour relancer les échanges bilatéraux, il serait important d’accélérer la mise en place d’un mécanisme de mise en œuvre du protocole d’accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité, conclu lors des réunions du comité mixte du commerce et de l’industrie, a-t-elle ajouté, en exprimant l’espoir que la prochaine réunion du groupe de travail mixte, prévue en Tunisie en novembre, soit l’occasion de finaliser ce mécanisme.

Les niveaux d’investissement entre la Tunisie et l’Égypte restent inférieurs aux attentes, les investissements égyptiens en Tunisie ne dépassant guère 3,45 millions de dollars américains, contre près de 156 millions de dollars américains pour les investissements tunisiens en Égypte, a fait remarquer Mme Zenzeri, et ce malgré les avantages offerts aux investisseurs.

Par ailleurs, le total des échanges commerciaux entre les deux pays n’a pas dépassé 450 millions de dollars en 2024, alors qu’au cours des sept premiers mois de l’année en cours, ils se sont établis à environ 245 millions de dollars, chiffres qu’elle a qualifiés de «très modestes, inférieurs aux attentes et ne reflétant pas le potentiel et les opportunités disponibles dans les deux pays».

La coopération entre la Tunisie et l’Égypte exige des efforts pour surmonter les obstacles et définir un plan concret, assorti d’objectifs clairs et d’échéances précises, afin d’atteindre les niveaux souhaités, a encore souligné Mme Zenzeri, sachant que les échanges bilatéraux restent très déséquilibrés aux dépens de la Tunisie, qui importe d’Egypte beaucoup plus qu’elle n’exporte vers ce pays.

L’appartenance conjointe à plusieurs espaces économiques crée de réelles opportunités de coopération entre les deux pays, a encore noté la Première ministre, notamment au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) et à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca) devrait à la Tunisie et à l’Egypte de lancer des projets communs en Afrique dans plusieurs secteurs tels que l’agriculture, l’agroalimentaire et l’industrie textile.

I. B.