La Tunisie cherche à rééquilibrer ses échanges avec l’Egypte

La cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzeri est arrivée, ce mercredi 10 septembre 2025, au Caire à la tête d’une délégation officielle pour participer aux travaux de la 18ᵉ session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, prévue les 10 et 11 septembre.

Selon des communiqués officiels, la commission, qui se réunit en alternance entre les deux pays, sera consacrée à l’examen des dossiers économiques et commerciaux et à la consolidation des liens économiques «dans un contexte mondial qui impose de redoubler d’efforts pour stimuler le commerce intra-régional et la coopération».

Les travaux devraient déboucher sur l’annonce d’un ensemble de nouveaux accords, en vue d’insuffler davantage de dynamisme aux échanges bilatéraux et de mieux équilibrer la balance commerciale.

D’après les données de l’Institut national de la statistique, les exportations tunisiennes vers l’Égypte ont atteint 129,9 millions de dinars tunisiens (MDT) fin juillet 2025, contre 87,3 MDT un an plus tôt. Les importations en provenance d’Égypte se sont établies à 734,6 MDT à fin juillet 2025, contre 687,5 MDT fin juillet 2024. La balance des échanges bilatéraux reste donc très défavorable à la Tunisie.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, cette session vise à opérer un saut qualitatif dans la relation bilatérale en mobilisant tous les leviers disponibles, y compris l’appartenance commune à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa).

En marge des travaux, l’Égypte accueillera le Forum économique tuniso-égyptien, réunissant de nombreux investisseurs des deux pays pour approfondir la coopération dans divers secteurs économiques et sociaux.

La cheffe du gouvernement est accompagnée du ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

I. B.