Appel au retrait de la nationalité tunisienne aux juifs tunisiens servant dans l’armée israélienne  

Elyes Kasri, ancien ambassadeur de Tunisie au Japon et en Allemagne, appelle les autorités tunisiennes à retirer la nationalité aux juifs tunisiens portant également la nationalité israélienne, et qui servent dans l’armée de l’Etat hébreu.

Dans un post Facebook publié ce lundi 13 octobre 2025, le diplomate a relevé l’acharnement violent avec lequel la majorité des Israéliens traitent les Palestiniens et cherchent à les chasser de leurs terres pour construire le Grand Israël. Il a aussi relevé une caractéristique de la société israélienne qui considère tous ses membres comme des soldats mobilisés dans des unités de combat et de réserve, constatant au passage que les soldats israéliens d’origine arabe montrent une grande sauvagerie envers les Arabes, comme lors de l’arrestation en haute mer des membres de la Global Sumud Flottilla, un convoi humanitaire visant à lever le blocus imposé par l’armée israélienne aux deux millions de Palestiniens «emprisonnés» dans la bande de Gaza et soumis depuis deux ans à des bombardements massifs.

Face à cette situation, il est devenu urgent de «retirer la nationalité tunisienne à quiconque porte également la nationalité israélienne, qu’il soit résident en Palestine occupée ou qu’il vive dans un troisième pays en Europe ou en Amérique et se considère lui-même comme un soldat de l’entité sioniste», préconise Elyes Kasri.

«Même l’administration du président Trump a pris conscience du danger que constitue cette cinquième colonne et commence à réagir favorablement à la campagne visant à interdire la détention de plusieurs nationalités et le service militaire sous la bannière d’un Etat étranger», a aussi expliqué le diplomate. Et d’ajouter : «Cette mesure souveraine n’a rien à voir avec la suspicion d’antisémitisme car elle préserve la souveraineté nationale et lui évite toute infiltration et exploitation criminelle, surtout lorsque celle-ci atteint le niveau de crimes de guerre et contre l’humanité».

I. B.