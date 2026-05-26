Nouveau tournant dans la guerre russo-ukrainienne

L’Ukraine a subi, dans la nuit du samedi 23 à dimanche 24 mai 2026, une attaque dévastatrice de la part de la Russie. La capitale a essuyé des tirs de centaines de drones et de dizaines de missiles. Selon divers rapports, la Russie aurait utilisé le nouveau et redoutable missile hypersonique Oreshnik lors de cette attaque.

Habib Glenza, à Lödz.

Le principal danger du missile hypersonique Oreshnik, capable de transporter plusieurs ogives, réside dans le fait que sa vitesse et sa trajectoire le rendent pratiquement impossible à arrêter pour les systèmes de défense aérienne ukrainiens.

C’est la troisième fois que la Russie utilise ce type de missile contre l’Ukraine, selon des médias polonais.

Indignation européenne à géométrie variable

Le chancelier allemand Friedrich Merz a qualifié l’utilisation du missile hypersonique d’«escalade irresponsable». Le président français Emmanuel Macron a également condamné l’emploi de cette arme.

Ces deux va-en-guerre ne voient que ce que fait Poutine en Ukraine, mais se gardent de dénoncer ou même de commenter lorsque Netanyahou rase Gaza ou lorsque les Américains mènent une opération surprise contre trois sites nucléaires iraniens, larguant 14 bombes GBU-57,en plus des missiles, avions et drones…

Selon Volodymyr Zelensky, qui a communiqué cette information via Telegram, l’attaque russe de dimanche a fait au moins quatre morts et plus de 100 blessés. Là aussi le bilan des morts et des blessés, côté ukrainien, est incomparable au nombre de morts et de blessés à Gaza ou en Iran.

Outre l’utilisation du nouveau missile hypersonique, la Russie a attaqué l’Ukraine avec 600 drones et 90 missiles. La capitale ukrainienne est régulièrement prise pour cible par Poutine. C’est l’un des endroits qui a le plus souffert de la guerre depuis le début du conflit en 2022. Et cette fois-ci, le choix d’utiliser ce type de missile hypersonique pour attaquer la capitale ukrainienne est largement perçu comme une menace nucléaire lancée par Poutine.

Même si, dans ce cas, le missile hypersonique Oreshnik transportait des bombes conventionnelles, il est aussi conçu pour emporter une ogive nucléaire et peut avoir alors une capacité de destruction dévastatrice. Ce troisième lancement apparaît clairement comme un avertissement.

Un conflit transformé en guerre d’usure

Le conflit en Ukraine est depuis un certain temps une guerre d’usure, dans laquelle les deux camps maintiennent une tension constante.

Les analystes s’accordent à dire qu’une victoire militaire est impossible pour les Ukrainiens en dépit du fait que les Russes ne progressent pas sur le terrain, et Poutine a récemment évoqué, pour la première fois, la possibilité d’un accord de paix imminent.

Zelensky a certes des problèmes internes, mais les analyses de la presse internationale indiquent qu’une guerre très longue et très coûteuse n’arrange pas les affaires des Russes.

De son côté, l’Ukraine, malgré ses faiblesses, parvient à se maintenir et conserve le soutien indéfectible de l’Union européenne, le grand perdant dans cette affaire.

En face, la Russie souffre, mais pas suffisamment pour que sa population ait le sentiment que le pays s’effondre. Il ne semble donc pas que la guerre soit sur le point de prendre un tournant radical pour le moment. Mais son coût en vies humaines commence à devenir insupportable. La paix devrait être une aspiration urgente tant pour l’Ukraine que pour la Russie.

Cela nous ramène à la sagesse du président chinois Xi Jinping qui a lancé à son homologue américain, Donald Trump, lors de sa récente visite à Pékin : «Ensemble nous gagnerons !»

Cette propension chinoise à la paix s’explique par l’histoire même de la Chine : en 5000 ans d’existence, les Chinois se sont montrés d’excellents commerçants mais ils n’ont jamais été de bons guerriers.