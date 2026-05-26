Grâce présidentielle pour le député Ahmed Saïdani

Le député Ahmed Saïdani, qui purgeait une peine de huit mois, dont plus de trois mois déjà effectués, pour des publications sur Facebook critiques à l’égard de Kaïs Saïed, a été libéré dans le cadre d’une grâce accordée par le président de la république à plusieurs détenus.

C’est ce qu’a déclaré son avocat, Me Yahya Sghiri, à Mosaique FM, le mardi 26 mai 2026, sachant que le président Saïed a accordé une grâce présidentielle à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, entraînant la libération de 1 187 prisonniers. Il a également ordonné la libération conditionnelle de 187 autres détenus.

Me Sghiri n’a pas précisé si cette grâce présidentielle a été accordée à son client suite à une demande déposée par ce dernier.

Ahmed Saïdani avait été un fervent partisan de Saïed avant de devenir l’un de ses plus virulents critiques dans des vidéos qu’il diffusait sur les réseaux sociaux. Ce qui lui valut d’être accusé et condamné pour «atteinte à autrui via les réseaux publics de télécommunication».

I. B.