Tunisie | Sayed Ferjani suspend sa grève de la faim

L’ancien député et dirigeant du parti islamiste Ennahdha Sayed Ferjani a été contraint de suspendre sa grève de la faim suite à des soucis de santé.

C’est ce qu’indique Ennahdha en affirmant que l’état de santé de Sayed Ferjani, qui est en détention, s’est détérioré suite à la grève de la faim sauvage entamée depuis le 27 octobre 2025,

« Répondant aux appels à y mettre fin pour préserver sa santé et éviter tout risque pour sa vie, Sayed Ferjani a décidé de suspendre la grève de la faim qu’il a menée en vue de protester contre le procès à distance dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat», indique encore la même source, en rappelant que l’ancien député estime « être privé de garanties d’un procès équitable», d’après le même communiqué.

