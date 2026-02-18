Cour d’appel de Tunis | Mourad Messaoudi libéré

Le magistrat révoqué Mourad Messaoudi a été remis en liberté par la Chambre criminelle près Cour d’appel de Tunis, ce mercredi 8 février 2026.

Il a également été décidé de reporter son procès au 4 mars prochain, annonce son avocat Samir Ben Amor, via une publication sur sa page officielle.

Pour rappel, en août 2024, Mourad Messaoudi avait été condamné par contumace à huit mois de prison en première instance, avant d’être arrêté en août 2025 et placé en détention.

Il est accusé « d’octroi d’avantages afin d’influencer des électeurs », lors de la présidentielle de 2024 à laquelle il s’était présenté.

Y. N.