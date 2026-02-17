Tunisie | Le CRLDHT solidaire avec Olfa Hamdi

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme Tunisie (CRLDHT) a appelé à la libération de la présidente du parti La 3e République, Olfa Hamdi, dont l’arrestation a été officieusement annoncée dimanche dernier.

Dans un communiqué, le CRLDH s’est ainsi interrogé sur l’absence de communication officielle à ce sujet : « Soixante-douze heures après les faits, le pouvoir s’enferme dans un silence officiel anormal. Ni le ministère de l’Intérieur, ni celui de la Justice n’ont apporté de précisions », déplore le Comité

Et d’ajouter : « Pourquoi ce mutisme ? Ce silence traite l’arrestation d’une figure politique comme un non-événement, banalisant ainsi l’arbitraire ».

La même source estime par ailleurs que cette arrestation « représente le symptôme d’une dérive grave » et exige de ce fait la libération immédiate d’Olfa Hamdi et de l’ensemble des prisonniers politiques et d’opinion en Tunisie.