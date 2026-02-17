Histoire du Comité tunisien pour la liberté et la paix (1948-1968)

Les éditions Nirvâna annoncent la parution, cette semaine, d’un nouveau livre en langue arabe de l’historien Habib Kazdaghli, qui sera le douzième volume de la collection Mountada Ettajdid. Une étude originale qui revient sur une page peu connue de l’histoire contemporaine de la Tunisie et qui s’intéresse au Comité tunisien pour la liberté et la paix (1948-1968).

Djamal Guettala

Préfacé par Moncef Ben Slimane, professeur de sociologie, collègue et ami de longue date de l’auteur, et fils du docteur Slimane Ben Slimane, longtemps président du CTLP, ce livre se veut un témoignage rigoureux sur un espace de liberté et de réflexion civile dans la Tunisie d’après-guerre, longtemps méconnu du grand public.

Le CTLP n’a jamais été une organisation de masse ni un instrument de pouvoir. Son objectif était d’abord d’offrir un lieu de pensée, de vigilance et de liberté d’expression. Fidèle aux idéaux de défense des droits et libertés publiques, il se mobilisait en solidarité avec les peuples pour leur droit à l’autodétermination et leur indépendance, tout en contribuant à la consolidation de la paix et au renforcement des droits humains dans une Tunisie en pleine recomposition.

Un espace civil indépendant

À travers ses communiqués, ses colloques et ses prises de position, le Comité a su préserver un espace civil indépendant. Il a rassemblé des talents et des personnalités aux sensibilités politiques variées, convaincus que chacun pouvait contribuer à l’édification nationale depuis sa position propre. Progressivement, cependant, cette ouverture a commencé à se refermer sous le poids de l’autorité personnelle de Bourguiba.

L’ouvrage sera présenté pour la première fois lors d’une soirée ramadanesque le lundi 23 février 2026 à 21h, à la librairie Al Kitab Mutuelleville. Cette première rencontre coïncide avec le 40ᵉ anniversaire du décès de Slimane Ben Slimane (1905-1986), dirigeant destourien, président du CTLP, fidèle compagnon et ami des communistes tunisiens.

Image de couverture (1960) : Un moment emblématique de l’histoire du Comité : la délégation tunisienne en visite en Union soviétique. De droite à gauche : Ammar Farhat (peintre), Saleh Krou (gouverneur), Hamadi Ben Zina (médecin), Noureddine Bouarouj (professeur), Zoubeir Turki (peintre) Dr Slimane Ben Slimane (médecin), Ahmed Zouiten (pharmacien), Mahmoud Soueili (artisan) et Mnaouar Samadh (poète).