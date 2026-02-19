Ramadan | Un souhour équilibré est la clé d’un jeûne sain

Beaucoup se préparent au jeûne du mois de ramadan en modifiant leurs habitudes de sommeil, pour prendre le premier repas du souhour peu avant l’aube, ainsi que leur alimentation de tous les jours, en réduisant leur consommation de stimulants. Les règles d’un souhour équilibré et sain, selon un spécialiste en nutrition.

Cependant, les premiers jours du mois sacré nécessitent une série de mesures alimentaires et sanitaires pour éviter la sensation de soif, les maux de tête, le manque de concentration et l’envie de dormir pendant la journée, et la clé de ce nouvel équilibre réside dans le repas du souhour.

La nutritionniste Chaima Ayari a souligné que le repas du souhour est un pilier essentiel d’un jeûne sain et équilibré pendant le mois de ramadan, insistant sur la nécessité de le préparer et de le consommer selon un régime qui garantit ses bienfaits nutritionnels et maintient l’activité des jeûneurs tout au long de la journée.

Dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique Presse (Tap), Mme Ayari a expliqué qu’il est préférable de prendre le souhour à la dernière heure avant le jeûne, car cela permet de renforcer la concentration et de réduire la sensation de fatigue pendant les heures de jeûne.

Le souhour doit être complet et équilibré, et contenir des protéines qui aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang et à renforcer la sensation de satiété, comme les œufs, le fromage allégé et le yaourt, a-t-elle ajouté, en recommandant, également, d’inclure des glucides complexes, en particulier ceux provenant de céréales complètes comme l’avoine et le blé complet, car ils contribuent à réduire les baisses soudaines d’énergie et la sensation de fatigue.

Autre recommandation pour une alimentation équilibrée : consommer des graisses saines en quantités modérées, en ajoutant une cuillère d’huile d’olive ou quelques fruits secs, car ils fournissent une énergie durable. Il est également important d’inclure des légumes et des fruits riches en eau, tels que les tomates et les poivrons, afin de contribuer à réduire la sensation de soif pendant la journée.

En revanche, la spécialiste en nutrition a mis en garde contre la consommation excessive de boissons stimulantes telles que le café et le thé, en raison de leur effet diurétique qui contribue à la perte de liquides.

Elle a également rappelé que les aliments salés augmentent la sensation de soif, que les sucreries et les sucres accélèrent la sensation de faim, tandis que les aliments frits entraînent une léthargie et un manque d’activité pendant le jeûne.

Enfin, Mme Ayari a souligné la nécessité de boire suffisamment d’eau pendant le repas du souhour, à raison de deux à trois verres, afin d’assurer l’hydratation du corps et une préparation optimale pour la journée de jeûne.

I. B.