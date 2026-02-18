L’Institut français de Tunisie (IFT) organise, ce samedi 21 février 2026, l’atelier «psycholgie des émotions» avec Céline Mas.

Inscrit dans un cycle consacré à la bibliothérapie, cet atelier propose aux participant·e·s de mieux comprendre cette approche innovante, qui explore la littérature comme outil de connaissance de soi et de transformation personnelle.

Cette séance de psychologie des émotions s’inscrit dans le cadre du projet Library of Emotions (LOE), porté par l’Institut français de Tunisie et cofinancé par l’Union européenne en Tunisie.

Elle est conçue par Love for Livres, partenaire du projet Library Of Emotions à Paris, et sera animée par Céline Mas, cofondatrice de Love for Livres, autrice et spécialiste en bibliothérapie.