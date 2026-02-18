Natation | Doublé tunisien aux USA, Jaouadi en or et Hafnaoui en bronze

Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui, ont réalisé une performance historique en décrochant respectivement l’or et le bronze. Une démonstration de force qui confirme que la Tunisie reste une nation majeure de la nage libre mondiale, se réjouit le Comité National Olympique Tunisien (Cnot).

Nos champions Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui ont brillé lors des Championnats SEC (USA) sur l’épreuve mythique du 1650 yards nage libre : Ahmed Jaouadi s’impose en 14:25.14 et Ahmed Hafnaoui décroche le bronze en 14:30.74.

Le 1650 yards correspond à 1508,76 mètres, soit légèrement plus long que le 1500 m olympique, précise le Cnot en ajoutant que cette épreuve se dispute en bassin de 25 yards (22,86 m) et non en 50 m.

Cela implique davantage de virages et donc plus de poussées murales, ce qui rend généralement les chronos plus rapides qu’en bassin olympique.

En projection vers le bassin de 50 m (1500 m), ces performances correspondraient approximativement à 14:42.44 pour Jaouadi et à 14:48.15 pour Hafnaoui.

À titre de référence, le record du monde du 1500 m est détenu par Bobby Finke en 14:30.67.

« Ces résultats confirment le très haut niveau de la natation tunisienne et la solidité de nos athlètes sur les épreuves d’endurance…Bravo à nos champions », a conclu le Comité.

Cnot