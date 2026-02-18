Vers l’extension des aires marines protégées en Tunisie

Le projet «La Tunisie vers 30×30», initié par IUCN Med et SPA/RAC, est une initiative visant à renforcer et à étendre le réseau des aires marines et côtières protégées, conformément à l’objectif mondial 30×30, à savoir la conservation et la gestion efficace d’au moins 30 % des terres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines d’ici 2030.

L’initiative, d’une durée prévue de trois ans et demi (2026-2029), prévoit l’identification et la sécurisation de zones à haute valeur biologique et écologique, afin de jeter les bases de nouvelles aires protégées potentielles et, parallèlement, d’améliorer l’efficacité de la gestion des sites existants.

Le projet, qui est mis en œuvre et coordonnée, au niveau national, par le ministère de l’Environnement et l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal), vise également à renforcer la participation des communautés locales et de la société civile aux processus de conservation.

Dans le cadre, la couverture actuelle des zones protégées dans la mer tunisienne resterait inférieure à 3 % du territoire marin, ce qui, dans la logique du projet, justifie une accélération des mesures de protection.

Il est également fait référence au cadre de la Stratégie et du Plan d’action national pour la biodiversité 2018-2030, aligné sur le cadre global de Kunming-Montréal.

En ce qui concerne les sites, la Tunisie est décrite comme disposant de 18 zones marines protégées ou gérées avec une composante marine, dont la plupart sont classées comme sites de la Convention de Ramsar (15), et de trois zones désignées comme «zones spécialement protégées d’importance méditerranéenne». Parmi les zones indiquées comme «en cours de création» figurent les Kneiss, l’archipel de La Galite, les Îles Kuriat, Zembra et Zembretta, les lots nord de Kerkennah et Ras R’mel.

En marge du lancement, la signature d’une convention de partenariat entre le SPA/RAC, l’UICN Med et le WWF Afrique du Nord a également été annoncée, dans le but de consolider la coopération en matière de biodiversité marine tunisienne.

Dans le contexte international, l’objectif 30×30 est formalisé dans la cible 3 du Cadre mondial pour la biodiversité adopté dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique ; une trajectoire qui, selon les évaluations de l’Onu, nécessite une accélération tant dans l’extension des zones protégées que dans la qualité de leur gestion.

I. B.