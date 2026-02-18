Harcèlement | Enquête après le suicide d’un élève à Mahdia

La justice a ordonné l’ouverture d’une enquête sur le drame qui a secoué la délégation de Hebira, dans le gouvernorat de Mahdia, où un élève a mis fin à ses jours.

Selon l’enquête judiciaire qui est en cours, les premiers témoignages pointent du doigt un fléau dévastateur : le harcèlement, indique le porte-parole du Tribunal de première instance de Mahdia qui affirme que les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur les circonstances exactes et les motivations qui ont poussé l’adolescent à commettre l’irréparable.

Selon des informations recueillies auprès de camarades et de proches, l’élève en question était victime de harcèlement systématique allant jusqu’à l’humiliation physique : Des jeunes l’auraient forcé à se déshabiller en filmant la scène qui aurait été diffusée sur les réseaux sociaux, entre autres abus…

Devenue la risée du quartier et ne pouvant plus supporter la pression et le harcèlement continu.. la victime a décidé de mettre fin à ses jours !

Y. N.